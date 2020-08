Xiaomi brevetta smartphone con display rimovibile e utilizzabile da remoto

Di recente Xiaomi ci sta mostrando tantissimi brevetti innovativi, come l’ultimo smartphone che fa da custodia per auricolari wireless, o come quest’ultimo progetto di telefono modulare con display rimovibile per usarlo da remoto, depositato il 31 marzo 2020 e pubblicato oggi dalla CNIPA.

A rendere noto questo brevetto in Europa è sempre la testata online LetsGoDigital, la quale ha mostrato anche i disegni originali di Xiaomi. Lo smartphone in questione sarebbe composto da due parti: la base con tutte le componenti hardware principali, che risulta essere spessa il doppio dello schermo, e il display.

Il design è quello di uno smartphone full screen dai bordi sottili lateralmente e leggermente più spessi sopra e sotto, probabilmente per garantire il grip necessario per separare lo schermo dalla base. Una volta staccato il display dai connettori situati nella base, che fanno anche da caricatore per il display wireless, si possono vedere le due fotocamere anteriori e il flash; posteriormente invece le tre lenti sono sempre visibili.

Ma quale potrebbe essere l’utilità di questo smartphone? LetsGoDigital ha provato a dare una risposta a questa domanda: forse potrebbe servire per scattare foto da remoto, usando lo schermo come “anteprima” e la base come fotocamera effettiva. Altri vantaggi potrebbero riguardare la leggerezza del dispositivo e la facilità nella sostituzione dello schermo in caso di malfunzionamenti o rotture.

Un altro brevetto Xiaomi apparso recentemente riguarda invece uno smartphone con “schermo surround” e una singola fotocamera gigante da 108MP potenziata dall’intelligenza artificiale.