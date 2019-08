Xiaomi brevetta il primo smartphone con i pannelli solari

I ragazzi del sito web Letsgodigital hanno scoperto un brevetto presentato da Xiaomi di uno smartphone dotato di pannello solare sulla scocca posteriore. Il design sembra essere elegante, ed include una scocca sottile e schermo edge-to-edge nonostante la presenza del modulo solare sul retro.

Nelle immagini pubblicate non viene nemmeno mostrata la fotocamera frontale per i selfie, il che lascia presagire un'integrazione direttamente sotto lo schermo, probabilmente accoppiata ad un sensore per le impronte digitali ad ultrasuoni .

Discorso diverso per il retro, dove figura una doppia lente fotografica accompagnata da un flash, ma ad attirare maggiormente l'attenzione è il pannello solare che occupa gran parte dello spazio.

Non è ancora noto se Xiaomi abbia intenzione di lanciare questo smartphone o meno, ma non si tratterebbe certo di una novità assoluta per il mercato. Ad esempio lo scorso anno il produttore russo Caviar ha lanciato l'iPhone X Tesla, una versione del dispositivo con batteria solare integrata. Nel 2009 Samsung invece aveva presentato il Guru E1107, uno smartphone con pannello solare integrato.

Sono tanti i produttori che nei passati anni hanno tentato di puntare sulla tecnologia, in quanto potrebbe portare a dei benefici importanti in termini di utilizzo degli smartphone nella quotidianità. Sarà interessante seguire l'evolversi del progetto di Xiaomi.