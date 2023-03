Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition in sconto su Amazon ancora per poco

Abbiamo già fatto riferimento al prodotto nel raccontarvi il nostro soggiorno in quel di Casa Xiaomi, ma vale la pena soffermarsi su una promozione relativa agli auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition. Infatti, per tempo limitato, questi ultimi vengono venduti a un prezzo scontato.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dal ben noto portale e-commerce, per quel che riguarda chiaramente la versione italiana, gli auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper Limited Edition, questo il nome completo, vengono adesso venduti a un prezzo pari a 109,99 euro. Chiaramente il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare per rivenditori.

Stando a quanto si può leggere sul portale dell'azienda di Andy Jassy, in genere il costo del prodotto sarebbe di 129,99 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 15%, ma vale la pena notare che si tratta, di fatto, di una sorta di "promo di lancio". Infatti, quest'ultima rimarrà attiva fino alla mezzanotte dell'11 marzo 2023, quindi in parole povere avrete poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire dell'offerta.

Per il resto, se avete intenzione di approfondire meglio il prodotto, potreste voler dare un'occhiata a quanto indicato sul portale ufficiale di Xiaomi. Tra l'altro, la promozione indicata è attiva anche in questo contesto, ma potreste più che altro voler approfondire le specifiche e le personalizzazioni effettuate per l'edizione speciale.