Xiaomi si butta nel mondo AR: arrivano i Mijia Glass con fotocamera da 50 MP

Nelle scorse ore abbiamo riportato che Xiaomi avrebbe effettuato un annuncio a sorpresa nella giornata di ieri, lunedì 1 agosto. Ebbene, l'azienda di Pechino ha presentato i Mijia AR Glasses, degli occhiali smart con una fotocamera integrata di tutto rispetto.

Xiaomi è solo l'ultima di una serie di produttori che fanno il loro ingresso nel mercato degli occhiali AR: accanto alla compagnia di Pechino, infatti, troviamo Google, Apple e Facebook, ma anche OPPO, che lo scorso anno ha annunciato gli OPPO Air Glass per il mercato cinese. Tuttavia, i Mijia AR Glass di Xiaomi sembrano volersi distinguere dalla concorrenza per una serie di novità piuttosto interessanti.

In particolare, i Mijia AR Glass sono dotati di una fotocamera dalle specifiche impressionanti, che comprende un grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo periscopico con stabilizzazione ottica OIS da 8 MP. Inoltre, Xiaomi ha spiegato che gli smartglasses Mijia potranno garantire uno zoom ottico 5x ed uno zoom ibrido 15x.

Ovviamente, il device può essere facilmente connesso allo smartphone tramite l'app Mijia, permettendo agli utenti di importare ed editare fotografie e video direttamente dal telefono. Ciò tuttavia non significa che l'hardware degli occhiali smart di Xiaomi sia poco potente: anzi, essi saranno dotati di un chipset Snapdragon Octa-Core, di 3 GB di RAM e di uno storage da 32 GB. Inoltre, i Mijia Glass avranno un chip ISP dedicato, che permetterà ai device di garantire delle esperienze AR avanzate.

Per quanto riguarda il display del visore, invece, Xiaomi ha spiegato che sarà un Micro-OLED e che le lenti dell'occhiale saranno certificate contro la luce blu degli schermi di PC e laptop, il che dovrebbe rendere i Mijia Glass perfetti per l'uso quotidiano. Sfortunatamente, non ci sono ancora informazioni circa il lancio occidentale degli smartglasses, che saranno messi in vendita in Cina ad un prezzo pari a circa 400 Euro.