Xiaomi: i campioni fotografici di PocoPhone F1 riciclati da Mix 2S?

E' disponibile da qualche giorno in Italia il nuovo PocoPhone F1, la new entry della nuova linea di smartphone Xiaomi che include specifiche tecniche da top di gamma a fronte di un prezzo basso. Il cellulare è infatti basato sul processore Snapdragon 845, ma secondo molti l'anello debole sarebbe rappresentato dal comparto fotografico.

Il produttore però nelle ultime ore è stato vittima di uno spiacevole incidente pubblicitario.

Protagonista è il portavoce di Xiaomi, Donovan Sung, che sulla propria pagina ufficiale Instagram ha pubblicato la fotografia che vi proponiamo in calce, allo scopo di pubblicizzare PocoPhone F1. Il dirigente voleva porre l'accento sul comparto fotografico del cellulare attraverso un'immagine che lo ritraeva a bordo di uno scooter.

Tuttavia, alcuni utenti su Reddit hanno notato che la stessa immagine fotografica era stata utilizzata da Sung per promuovere Mix 2S all'inizio dell'anno. Ma non è tutto, perchè come si può vedere attraverso la comparativa che vi proponiamo in calce l'immagine originale conteneva anche una filigrana contenente la dicitura "Shot on Mi Mix 2S- Ai Dual Camera", che lo stesso portavoce ha rimosso. Nemmeno questo però è basato per mascherare la gaffe.

Molti utenti infatti hanno preso il tutto con il sorriso, mentre altri stanno avanzando qualche perplessità sulle reali potenzialità del comparto fotografico.