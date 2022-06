Xiaomi cancella uno smartphone ben noto, ma Lei Jun ha il sostituto

Sembrava ormai cosa fatta: i rumor nell'ultimo periodo si erano concentrati in modo importante su un determinato dispositivo di Xiaomi. Eppure, alla fine è arrivato l'annuncio: Lei Jun, fondatore del brand, ha ufficializzato che uno smartphone ben noto non vedrà mai la luce.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e ITHome, il succitato Lei Jun si è preso la briga di rispondere alle richieste degli appassionati relative a Xiaomi 12 Ultra, modello su cui si è vociferato per lungo tempo sul Web. I dubbi dei fan sono diventati più insistenti in seguito all'annuncio dell'evento di reveal della gamma Xiaomi 12S, che avverrà il 4 luglio 2022.

Il fondatore di Xiaomi ha voluto mettere fine alle voci di corridoio, spiegando che Xiaomi 12 Ultra esisteva, ma che alla fine è stato cancellato. Lo smartphone doveva uscire tra marzo e aprile 2022 con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ma si è poi scelto di optare per il lancio di Xiaomi 12S Ultra. Di fatto quest'ultimo rappresenterà dunque il "sostituto" del tanto vociferato Xiaomi 12 Ultra, raccogliendone l'eredità spirituale.

Tra l'altro, Jun ha affermato che il SoC in questo caso sarà un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, processore annunciato a maggio 2022. Il fondatore di Xiaomi ha poi sottolineato la partnership con Leica, che secondo Jun è stata importante per migliorare non solamente il comparto fotocamere ma anche il software. Insomma, non ci resta che attendere maggiori dettagli sulla serie Xiaomi 12S: il 4 luglio 2022 non è poi così lontano.