Xiaomi, il cane robot CyberDog fa un salto all'indietro nel primo spettacolare video

E' passato qualche giorno dall'annuncio dello Xiaomi CyberDog, il cane robot della società cinese che ricorda a grandi linee lo Spot di Boston Dynamics, ed ora finalmente si mostra all'opera in un filmato ufficiale rilasciato dal produttore.

Il video, che potete vedere in apertura, ci permette di vedere il quadrupede all'opera in un laboratorio high-tech dove sembra prendere vita per la prima volta. CyberDog infatti si vede mentre prendere confidenza con l'ambiente circostante ed esegue una manovra di backflip.

Xiaomi ha anche messo su piatto 1000 Dollari per gli sviluppatori di tutto il mondo per vedere che tipo di movimenti possono insegnargli. Gli interessati, però, dovranno sborsare 9999 Yuan cinesi (circa 1540 Dollari) per acquistare il robot. Il prezzo potrebbe sembrare elevato ma è significativamente inferiore rispetto ai 74.500 Dollari richiesti da Boston Dynamics per il suo Spot.

A livello tecnico, si tratta di un robot dotato di tanti sensori e telecamere, ma anche varie porte e servomotori che gli permettono di effettuare tantissimi movimenti. Per quanto riguarda la velocità, invece, può raggiungere massimo 3,2 metri al secondo. Xiaomi ha spiegato che è in grado di rispondere ai comandi vocali e può essere azionato direttamente attraverso un'app per smartphone.

Sarà sicuramente interessante vedere cosa saranno in grado di fare gli sviluppatori.