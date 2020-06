Xiaomi, il caricabatterie a 120W è realtà? Trapelano foto e video

Nelle ultime ore sono trapelati online dei video e delle foto relativi a un caricabatterie che segnerebbe un grande traguardo per Xiaomi e per il mercato degli smartphone in generale. Infatti, sembra che l'azienda cinese sia riuscita a realizzare un caricatore a 120W, quindi presto potremmo vederne delle belle.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizmochina, i contenuti multimediali coinvolti mostrano un presunto caricabatterie a 120W (modello MDY-12-ED, 20V/6A). Quest'ultimo sembra essere ormai pronto, perlomeno per il mercato cinese, e secondo alcune fonti potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi. Sarebbe un ottimo traguardo, dato che fino a pochi mesi fa si vociferava di un sistema di ricarica a 100W, in grado di completare una ricarica completa in appena 17 minuti. Probabilmente, dunque, la carica a 120W potrebbe scendere sotto i 15/10 minuti.

Pensate che nelle ultime settimane abbiamo provato uno smartphone con supporto alla ricarica rapida a 65W e già quest'ultima è in grado di portare il dispositivo dallo 0% al 100% in poco più di mezz'ora. Insomma, noi ve l'avevamo detto nell'approfondimento dedicato alle migliori tecnologie di ricarica (uscito nel 2019) che nel 2020 se ne sarebbero viste delle belle novità in tal senso.

In ogni caso, ci sono diverse persone che stanno esprimendo alcuni dubbi in merito alla veridicità del leak. Staremo a vedere.