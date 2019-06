Xiaomi CC è il nuovo marchio di smartphone pensati per i giovani

Dopo la gamma di smartphone Mi e il sub-brand Redmi, Xiaomi continua la sua espansione, cercando di andare ad accaparrarsi sempre più fette di mercato. Questa volta, il target principale sono i giovani, con il nuovo marchio CC che si prefigge l'obiettivo di convincere questi ultimi con i suoi smartphone.

Come di consueto, l'annuncio del nuovo marchio non è stato accompagnato da molte informazioni riguardanti i terminali, ma è servito principalmente per delineare la filosofia di Xiaomi CC. Ebbene, l'azienda cinese ha scelto questo nome perché le lettere "CC" possono avere molti significati diversi, da "colorato" e "creativo" fino a "chic" e "cool".

I punti cardine dell'offerta del nuovo marchio saranno due: design e fotocamera dedicata ai selfie. Infatti, Xiaomi ritiene che l'utenza più giovane sia molto legata al look dello smartphone e agli autoscatti. Ovviamente ci sarà anche una certa attenzione al costo finale del dispositivo, in puro stile Xiaomi.

Interessante il fatto che nel progetto sia coinvolta anche l'azienda Meitu, che nel corso degli anni ha dimostrato di essere in grado di realizzare un buon software dedicato proprio alla gestione dei selfie. Questo va chiaramente ad aggiungersi ai 9 anni di esperienza accumulati da Xiaomi.

Nonostante non ci siano ancora informazioni ufficiali in merito agli smartphone che verranno prodotti con marchio Xiaomi CC, nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni in merito a un presunto dispositivo Meitu By Xiaomi con tripla fotocamera rotante per i selfie. Si parla di un prezzo di partenza di 2799 Yuan (circa 350 euro). Insomma, difficile che si tratti solamente di una coincidenza.