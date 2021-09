Xiaomi CC11 Pro: le specifiche potrebbero essere online, avrà uno schermo 4K

Xiaomi ha appena messo in commercio Xiaomi 11T, ma la produzione di smartphone del colosso di Pechino non sembra volersi arrestare. Al contrario, un nuovo smartphone Xiaomi sembra essere stato consegnato all'agenzia di certificazione TENAA, perciò sarebbe praticamente pronto per la vendita sul mercato.

La comparsa sul database TENAA ha fatto trapelare molte informazioni tecniche del dispositivo, che per ora viene chiamato "Model 2109119BC": secondo gli esperti, però, potrebbe trattarsi di Xiaomi CC11 Pro, già comparso online nelle scorse settimane.

Particolarmente interessante è il display del dispositivo, che è un OLED da 6.55" con una risoluzione di 3840 x 2160 ppi: si tratta di uno schermo di elevata qualità, che per risoluzione e aspect ratio è paragonabile a quello di una TV 4K.

Riguardo alle altre specifiche, TENAA conferma che la batteria avrà capienza di 4.400 mAh e che il chipset sarà un octa-core con frequenza di clock a 2.4 GHz. Lo smartphone sarà disponibile con diverse configurazioni di RAM e memoria interna: la RAM potrà essere scelta tra i tagli da 6 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB, mentre la memoria sarà da 64 GB, 128 GB, 256 GB o 512 GB. Il telefono verrà messo sul mercato in rosso, verde, azzurro, blu, viola, nero, bianco e rosa.

Infine, sappiamo che il dispositivo avrà una fotocamera con tre lenti, con una principale da 64 MP e due secondarie da 8 MP, una delle quali dovrebbe essere un teleobiettivo 5X. Se lo smartphone apparso sul database TENAA fosse veramente Xiaomi CC11 Pro, una sua uscita sul mercato occidentale non sarebbe da escludere: al contrario, Xiaomi ha comunicato ufficialmente che Xioami Civi sarà disponibile solo in Cina.