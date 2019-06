Xiaomi CC9 e CC9e al TENAA: ecco presunti render e specifiche

Dopo aver annunciato il marchio Xiaomi CC, sembra proprio che la società cinese stia per lanciare i primi smartphone legati a questa nuova avventura. Infatti, i due dispositivi coinvolti, che si chiamerebbero CC9 e CC9e, sono trapelati online.

In particolare, come riportato anche dai colleghi di Gizchina, Xiaomi CC9 e CC9e sono passati dal TENAA per ottenere alcune certificazioni preliminari. Come accade spesso in questi casi, sono emerse anche le prime informazioni legate alle caratteristiche tecniche degli smartphone.

Xiaomi CC9 (codice modello M1904F3BT) dovrebbe quindi montare uno schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+, notch "a goccia" e lettore di impronte digitali in-display, un processore Qualcomm Snapdragon 730, 4/6/8GB di RAM, 64/128/256GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP, una fotocamera anteriore da 32MP e una batteria da 3940 mAh. Il sistema operativo sarà probabilmente Android 9 Pie con personalizzazione MIUI 10, mentre le dimensioni dello smartphone dovrebbero essere di 156,8 x 74,5 x 8,67 mm. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere otto: grigio, viola, verde, bianco, rosa, blu, rosso e nero.

Xiaomi CC9e (codice modello M1906F9SC) dovrebbe invece montare uno schermo da 6,08 pollici e una batteria da 3940 mAh. Per quanto riguarda Xiaomi CC9, non dovrebbe mancare anche una Meitu Custom Edition, che dovrebbe disporre di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

La presentazione ufficiale di Xiaomi CC9 e Xiaomi CC9e è prevista per il prossimo 2 luglio e quindi non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più in merito a questi smartphone.