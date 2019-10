Xiaomi CC9 Pro è Mi Note 10? Ecco il primo video registrato con la camera da 108MP

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Xiaomi Mi Note 10 in Italia, in molti si sono chiesti cos'è in grado di fare la tanto sponsorizzata penta camera da 108MP. Ebbene, ce lo mostra la stessa società cinese in un video legato allo smartphone CC9 Pro, che secondo molti potrebbe essere la variante cinese di Mi Note 10.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Xiaomi ha pubblicato un teaser in cui mostra le potenzialità del comparto fotografico di CC9 Pro. Potete vedere il video tramite il player presente qui sotto. Per l'occasione, lo smartphone è stato posizionato a una distanza di 5 metri dal cartellone ed è stato testato lo zoom fino a 50x. Ebbene, a quanto pare il dispositivo è in grado di visualizzare correttamente le scritte presenti sul cartellone anche a quella distanza, ovviamente grazie alla penta camera da 108MP.

Per quanto riguarda Xiaomi CC9 Pro, l'azienda ha già confermato le specifiche della fotocamera: ci saranno un modulo principale da 108MP, un teleobiettivo (zoom ottico 5x, ibrido 10x e digitale 50x), una lente grandangolare, un sensore dedicato alle macro e un obiettivo dedicato alla modalità Ritratto. Passando ai rumor, lo schermo dovrebbe essere un OLED da 6,47 pollici con risoluzione Full HD+, mentre il processore potrebbe essere uno Snapdragon 730G. Si parla poi di 6/8/12GB di RAM e di 64/128/256GB di ROM. La batteria dovrebbe essere da 5260 mAh con ricarica rapida da 30W, mentre il prezzo di partenza dovrebbe essere fissato a circa 3000 yuan (circa 380 euro al cambio attuale).

Non è chiaro se Xiaomi Mi Note 10 sarà effettivamente la variante internazionale di CC9 Pro, ma secondo molti il fatto che condividano il sensore da 108MP è un indizio non di poco conto.