Xiaomi celebra Xiaomi 13 in Italia con Matilda De Angelis e Settimio Benedusi

In occasione dell’arrivo in Italia di Xiaomi 13 Series, Xiaomi ha annunciato il lancio della nuova campagna "La tua storia in una foto, il tuo capolavoro", che vedrà protagonista l'attrice Matilda De Angelis e Settimio Benedusi con i suoi “Ricordi Stampati".

Sull’onda del progetto “Ricordi Stampati”, il 12 Marzo 2023 dalle 11 alle 19 presso lo Xiaomi Store di Arese si avrà la possibilità di essere ritrati dal fotografico con Xiaomi 13 Pro e portarsi a casa il proprio ricordo stampato. Una selezione di fotografie sarà esposta presso il Superstudio Maxi di Milano dal 22 al 26 Marzo al MIA Photo Fair.

“In continuità con il lavoro e la presenza che ci ha distinti sin dagli scorsi anni nel mondo del cinema, per questa campagna abbiamo scelto un’attrice in grado di combinare insieme iconicità e freschezza. Matilda De Angelis ci ha colpiti fin da subito per queste qualità, e si presta alla perfezione per raccontare momenti che diventano ricordo indelebile grazie alla Xiaomi 13 Series” racconta Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, il quale evidenzia che “il messaggio che vogliamo veicolare è che, nonostante molto spesso lo scatto da mobile sia visto come rapido e quasi fugace, in realtà uno smartphone come Xiaomi 13 Pro e il valore della collaborazione con Leica ci mostrano come ogni foto e ogni momento possano diventare un capolavoro per il soggetto protagonista e per chi scatta, rendendo di conseguenza anche il device un capolavoro tecnico. Proprio per questo, abbiamo pensato di organizzare, in qualità di sponsor della più importante fiera di fotografia in Italia, una mostra con alcune delle foto scattate in-store e dare alle persone che visiteranno il nostro booth al Mia Photo Fair la stessa possibilità. Tre fotografi di Ricordi Stampati e lo stesso Settimio Benedusi saranno a disposizione per l’attività, con una copia stampata che verrà consegnata alla persona e l’altra che, in un formato più grande, verrà affissa ad una parete bianca per essere parte dell’esposizione stessa “.