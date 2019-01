Xiaomi Cepheus trapela su GeekBench: prestazioni di poco inferiori a iPhone XS?

Xiaomi è oramai diventata famosa per i suoi flagship low-cost, come PocoPhone F1. Ebbene, a quanto pare l'azienda sta lavorando a più di uno smartphone di questo tipo, visto che è recentemente comparso su GeekBench un dispositivo denominato Cepheus, che sembra disporre di prestazioni di poco inferiori a iPhone XS.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena e come potete vedere nell'immagine presente qui sotto, Xiaomi Cepheus avrebbe fatto registrare 3524 punti in single-core e 11260 punti in multi-core su GeekBench. Dei risultati di poco inferiori a quelli di iPhone XS, che dispone di un punteggio di 4823 punti in single-core e 11472 punti in multi-core. Se confermati questi risultati, il nuovo presunto flagship low-cost della società cinese sarebbe più prestante di Huawei Mate 20 Pro.

Ovviamente stiamo ancora parlando di rumor e leak e quindi la veridicità di questo benchmark è ancora tutta verificare, ma sicuramente si tratterebbe di un risultato piuttosto interessante e che potrebbe far gola a molti, tenendo anche bene a mente i soliti prezzi che offre Xiaomi solitamente.

Lo smartphone Cepheus dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 855 e 6GB di RAM e, come potete vedere, questi dovrebbero essere i risultati reali del nuovo SoC del chipmaker, e non quelli fatti vedere da Samsung Galaxy S10 Lite.