Xiaomi Civi appare in nuove immagini: semplice, moderno e colorato

Giusto nella giornata di ieri abbiamo visto come Xiaomi stia preparando gli smartphone Civi, nuova gamma che sarà svelata in Cina il 27 settembre 2021. Oggi, però, in rete sono già apparse alcune immagini che svelano uno dei modelli della serie, dandoci ulteriori indizi chiave sulle scelte di design fatte dal colosso cinese.

A pubblicare online tali fotografie sono stati sia Xiaomi stessa che l’informatore Ice Universe tramite Twitter, come potete vedere dal tweet allegato in calce a questa notizia. Il teaser ufficiale ci consente di dare uno sguardo al design posteriore, dove svetta un modulo fotocamera rettangolare dagli angoli tondeggianti con un singolo sensore piuttosto grande, collocato su un retro alquanto luccicante. A bordo scocca troviamo anche delle scritte che indicano lo spessore dello smartphone, pari a 6,98 mm, il peso di 166 grammi e la larghezza di 71,5 millimetri.

D’altro canto, Ice Universe ha pubblicato una vasta gamma di fotografie che mostrano Xiaomi Civi da ogni angolazione, paragonandolo con Galaxy S21 Ultra per comprendere le somiglianze tra i due modelli, decisamente evidenti. Anteriormente troviamo infatti la fotocamera selfie collocata centralmente su notch punch-hole, mentre lo schermo presenta in entrambi i casi cornici curve. La differenza si presenta posteriormente, dove il modulo fotocamera è chiaramente diverso e la superficie ottiene dettagli diversi, con focus soprattutto su colore e eleganza.

Queste fotografie potrebbero far pensare a prezzi elevati per Xiaomi Civi, dato questo design simile alla gamma ammiraglia di casa Samsung; invece, stando a indiscrezioni delle ultime ore la serie Civi dovrebbe debuttare sul mercato a prezzi vicini ai 350 Dollari. Questo dettaglio ci fa dunque pensare che la società del Dragone abbia intenzione di puntare forte sulla fascia media dove, attualmente OnePlus Nord segue un percorso simile: nella nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G abbiamo infatti avuto occasione di vedere come Pete Lau e colleghi abbiano voluto proporre uno smartphone eccellente attorno ai 400 Dollari, adottando un design simile agli ultimi OnePlus 9.

Insomma, si tratta dell’ibrido vincente: sarà lo stesso anche con Xiaomi Civi? Staremo a vedere.