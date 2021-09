Xiaomi Civi in arrivo: nuovi smartphone con focus su design e foto

Xiaomi si sta preparando a lanciare sul mercato una nuova linea di smartphone dedicata ai più giovani, con design “fashion” e tecnologie di imaging innovative: questa serie inedita si chiama Civi e sarà svelata in Cina il 27 settembre 2021. Arriverà anche in Europa, come nel caso dell’ultimo Xiaomi 11 Lite 5G New Edition?

Sulla pagina Weibo ufficiale del colosso cinese, giusto nella mattinata odierna, è apparso un teaser che potete vedere anche in calce alla notizia, dove troviamo il logo di questa gamma di dispositivi, la data e l’ora di presentazione e due mani a creare una “C” e una “V”. La didascalia che accompagna l’immagine è la seguente: “Con design alla moda, diversificati e una tecnologia di imaging innovativa, accompagneremo ogni giovane sicuro di sé a esplorare l’emozione intrinseca di sé stessi”.

Al momento non ci sono altri dettagli ufficiali in merito a Xiaomi Civi. Tuttavia, nei commenti su Weibo e non solo si discute del ruolo che coprirà questa gamma di smartphone: secondo alcuni utenti, Civi dovrebbe fungere da successore della serie Mi CC lanciata nel 2019, la quale ha visto tra l’altro il debutto della fotocamera da 108 MP su Mi CC9 Pro, giunto oltre il mercato del Dragone come Mi Note 10.

Ancorra, altre voci di mercato da parte degli informatori interessati al mondo Xiaomi parlano del lancio di due dispositivi Civi: un modello “vanilla” con display AMOLED da 6,55 pollici a 90Hz, chipset Snapdragon 778G o 780G e fotocamera posteriore da 64 MP, assieme a un modello Pro che vedrà un comparto fotocamera migliorato grazie alla dotazione di un obiettivo periscopio 5x. Non è chiaro, invece, se questi smartphone giungeranno solo in Cina con il nome Civi e in Europa con un altro, o se si tratterà di un lancio globale immediato. Per ora non ci resta che attendere il fatidico evento del 27 settembre per sapere di più su questi nuovi dispositivi.

Intanto si vocifera anche il lancio di un nuovo smartphone pieghevole Xiaomi entro fine anno, assieme a molti altri foldable.