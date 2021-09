Xiaomi Civi, c'è la conferma: la gamma non approderà oltre i confini cinesi

La gamma di smartphone Xiaomi Civi lanciata giusto nella giornata di ieri, lunedì 27 settembre 2021, ha già catturato l’attenzione di moltissimi utenti in tutto il mondo. La sua estetica è decisamente accattivante, specialmente agli occhi dei più giovani; tuttavia, oltre i confini cinesi non sarà possibile osservarla da vicino.

I colleghi di Android Authority hanno infatti contattato proprio il colosso cinese per ottenere maggiori informazioni in merito al lancio sul mercato globale di Xiaomi Civi. Ebbene, la dichiarazione dell’azienda è stata la seguente: “Xiaomi Civi rimane un dispositivo solo per la Cina continentale”. Niente di più chiaro, dunque: i modelli successori della linea Mi CC non approderanno al di fuori del mercato del Dragone.

Si tratta di una notizia alquanto spiacevole, considerato come si proponeva il dispositivo di debutto: Xiaomi Civi è infatti dotato di uno schermo AMOLED Full HD+ da 6,55 pollici con bordi curvi, notch punch-hole e refresh rate di 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 778G, fino a 256 GB lato archiviazione, 8/12 GB di RAM LPDDR4x e un comparto fotocamera caratterizzato soprattutto dal sensore Samsung GD1 da 32 MP posto anteriormente.

Per il prezzo al cambio di circa 400-500 Dollari per le tre varianti a disposizione dei consumatori cinesi, questo sarebbe stato senza ombra di dubbio un prodotto interessante anche per noi utenti europei. Purtroppo, però, questo lancio occidentale non s’ha da fare.

Nel frattempo, Xiaomi ha lanciato anche gli auricolari True Wireless Earphones 3 Pro.