Xiaomi Civi: la scheda tecnica è online, le componenti valgono il prezzo?

Xiaomi ha annunciato il nuovo smartphone Xiaomi Civi, che sarà presentato ufficialmente a breve. Il dispositivo è il successore della linea Mi CC del 2019 ed è pensato per i giovani e per la fotografia: il colosso cinese non ha fatto trapelare quasi nulla dello smartphone, ma grazie ai leak ne conosciamo il design e le caratteristiche.

Dopo la pubblicazione di alcune immagini ufficiali di Xiaomi Civi da parte del leaker Ice Universe, i rumor si sono concentrati sulla sua scheda tecnica. Secondo quanto riportato da GizmoChina, Xiaomi Civi avrà un display AMOLED da 6.55" con design curvo: lo schermo supporterà la risoluzione Full HD+ e avrà un refresh rate di 120 Hz, in linea con i prossimi device dell'azienda di Pechino. La batteria dello smartphone sarà piuttosto capiente, attestandosi sui 4.500 mAh, e garantirà il supporto al fast charging fino a 55W.

Il chipset di Xiaomi Civi sarà uno Snapdragon 778G: non si tratta di un SoC da top di gamma, ma per un dispositivo pensato per i più giovani potrebbe rivelarsi una valida scelta, volta anche ad abbattere il prezzo di mercato. Notizie più incoraggianti arrivano dal comparto fotografico: il device sarà infatti dotato di una fotocamera frontale da 32 MP con una lente Samsung GD1, mentre sul retro del telefono si troverà un sistema da tre lenti con un obiettivo principale Samsung GW3 da 64 MP.

Il dispositivo avrà un peso di 166 grammi e uno spesso di 6,98 mm. Xiaomi Civi potrebbe costare tra i 400 e i 450 Dollari a seconda dei tagli di RAM e memoria interna desiderati dall'utente, che potrà scegliere tra le varianti con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria e infine 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.