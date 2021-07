Xiaomi collabora con i Marvel Studios per il lancio di Black Widow

In vista del lancio di Black Widow, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe disponibilE dal 7 Luglio nei cinema italiani e dal 9 su Disney+ in Premiere Access, Xiaomi ha annunciato una collaborazione con i Marvel Studios che avrà come protagonista la Mi 11 Family.

Ispirata all’eroina del film, la partnership celebra il modo in cui la famiglia Xiaomi Mi 11 possa portare la potenza dell’esperienza cinematografica ai suoi utenti con alcune delle specifiche più straordinarie sul mercato.

“I Marvel Studios hanno intrattenuto milioni di amanti del cinema con la varietà e la qualità del Marvel Cinematic Universe. Le caratteristiche della famiglia Mi 11 si abbinano perfettamente con i tratti della protagonista di Black Widow,.rendendo questa collaborazione una campagna di marketing volta all’intrattenimento” afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

I fan di Black Widow grazie alla famiglia Mi 11 potranno vivere la vera Movie Magic grazie al dispositivo che include un'ampia gamma di funzionalità, tra cui un chipset Qualcomm Snapdragon 888, la tripla fotocamera posteriore da 108MP, audio cinematografico e ricarica wireless da 50W.

La modalità Magic Zoom crea l'illusione della videocamera che ingrandisce e rimpicciolisce simultaneamente la scena, un trucco originariamente reso popolare dai film thriller. Il controllo professionale delle riprese, grazie alla registrazione HDR10+ e alla nuova modalità Time-lapse Pro, in grado di regolare la velocità dell'otturatore, ISO, apertura e EV per gestire le situazioni di illuminazione più difficili, può trasformare qualsiasi appassionato di foto e video alle prime armi in un creatore di contenuti professionale.

