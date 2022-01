Xiaomi, colpo di scena: il fondatore Lei Jun non è più il Chairman, ma attenzione

Senza alcun comunicato ufficiale e senza grande clamore da parte dell'azienda, il fondatore di Xiaomi, Lei Jun, ha lasciato il suo ruolo di Chairman. La notizia ha colto di sorpresa miriadi di appassionati, in quanto tutto è accaduto in poche ore, dai primi rumor fino alla conferma del diretto interessato.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Gizmochina, a fine gennaio 2022 sono iniziati a emergere sul Web alcuni dettagli relativi al "passo indietro" di Jun, che ricordiamo è una figura di grande importanza per Xiaomi, dato che si tratta dell'imprenditore che ha dato i natali all'azienda. L'assenza di annunci ufficiali ha fatto dubitare fino all'ultimo momento, ma nella giornata del 28 gennaio 2022 è arrivata sul social network cinese Weibo la conferma da parte del General Manager dei PR di Xiaomi.

Essenzialmente, Jun non ricopre più il suo ruolo di Chairman per quel che riguarda Beijing Xiaomi Electronic Products Co Ltd. Tuttavia, fate attenzione: il General Manager dei PR ha voluto sottolineare che le voci relative a un presunto totale discostamento da parte di Jun dall'azienda sono false, in quanto il fondatore rimarrà comunque all'interno di Xiaomi, nonostante non ricopra più il suo ruolo precedente. Semplicemente, Jun ha lasciato il ruolo di Chairman della divisione elettronica.

Il fondatore ha in seguito commentato su Weibo la vicenda, affermando che Xiaomi ha molte divisioni e che riassestamenti di questo tipo sono normali. In ogni caso, Jun ha di fatto confermato di aver davvero lasciato il suo ruolo di Chairman di Beijing Xiaomi Electronic Products Co Ltd.

Insomma, il fondatore si concentrerà su altri prodotti rimanendo però all'interno di Xiaomi, quindi in realtà non c'è nulla di poi così "drastico" (semplicemente, Jun si starebbe ora concentrando maggiormente sui progetti relativi ai veicoli elettrici piuttosto che sugli smartphone), ma sicuramente la notizia ha lasciato un po' spiazzati i fan, che non si aspettavano un cambiamento di questo tipo.