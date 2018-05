Xiaomi, com'è il primo Mi Store italiano: prodotti disponibili e prezzi ufficiali

Dopo l'evento dello scorso 24 maggio dedicato all'arrivo di Xiaomi in Italia, è avvenuta oggi, alle ore 11:30, l'inaugurazione del primo Mi Store italiano, che si trova presso il centro commerciale Il Centro di Arese. Vediamo assieme come è strutturato.

Il design del negozio è in stile Xiaomi e risulta in linea con quanto abbiamo già potuto vedere a Barcellona, ovviamente con le dovute modifiche. Appena entrati troverete il Mi Electric Scooter in bella vista, che è venduto a un prezzo di 349,90 euro. Tra i tanti prodotti in esposizione troviamo il Mi Robot Builder, Mi MIX 2 (anche in Special Edition), Redmi 5, Mi Selfie Stick, Mi MIX 2S, Redmi 5 Plus, gli occhiali, Redmi Note 5, le prese USB, Mi Band 2, PowerBank 5000 mAh, PowerBank 10000, PowerBank 20000, gli zaini, Mi 360 Camera, la bilancia, il bollitore elettrico, Mi TV Box, Amazfit PACE, lo spazzolino elettrico, Mi Bluetooth Speaker Mini, Mi Pocket Speaker, Mi Sphere Camera, Mi Body Composition Scale, Mi Bluetooth Speaker, Mi Yeelight LED Light Bulb, Mi Headphones Comfort e molto altro.

Per farvi degli esempi, Redmi 5 Plus ha un prezzo di 199,90 euro (3/32GB) / 219,90 euro (4/64GB), Mi TV Box a 89,90 euro, Amazfit PACE a 179,90 euro, Mi Pocket Speaker a 29,90 euro, Mi Bluetooth Speaker a 39,90 euro, Mi Headphones Comfort a 39,90 euro, Mi Bluetooth Speaker Mini a 16,90 euro, Mi Mix 2 a 399,90 euro. Redmi Note 5 a 199,90 euro (3/32GB) / 249,90 euro (4/64GB), Redmi 5 (2/16GB) a 139,90 euro, Mi PowerBank 5000 a 14,90 euro, Mi PowerBank 10000 a 19,90 euro, Mi PowerBank 20000 a 29,90 euro, Mi Body Composition Scale a 39,90 euro, Mi Yeelight LED Light Bulb a 24,90 euro, Mi MIX 2S a 499,90 euro e Mi Wireless Charger a 19,90 euro.

Insomma, dei prezzi in linea con quanto abbiamo già potuto vedere in altri store europei.