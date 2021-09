Xiaomi, come accedere al menu segreto dello smartphone? I rapidi passaggi

Mentre gli occhi degli appassionati sono rivolti alla gamma di smartphone Xiaomi Civi, è bene ricordarsi che là fuori ci sono molte persone che hanno già in mano un dispositivo di cui non conoscono esattamente tutte le funzionalità. In questo contesto, vi spieghiamo come accedere al menu "segreto" degli smartphone Xiaomi.

Ebbene, facciamo riferimento al cosiddetto menu CIT, una schermata "nascosta" dei dispositivi del noto brand che permette di sfruttare svariate feature che non propriamente tutti conoscono. D'altronde, questa pagina è per certi versi "segreta". Infatti, non esiste una specifica opzione legata al menu CIT nelle impostazioni dei dispositivi Xiaomi, ma bisogna essere a conoscenza della giusta procedura.

Più precisamente, risulta necessario aprire le Impostazioni dello smartphone, fare tap sulla voce "Info sistema", spostarsi nella sezione "Tutte le specifiche" e premere cinque volte sul riquadro dedicato all'opzione "Versione kernel". Così facendo, compariranno a schermo dei messaggi e alla fine potrete accedere al succitato menu.

Quest'ultimo consente di utilizzare molteplici funzionalità: il menu CIT viene generalmente usato per effettuare test relativi al dispositivo. A schermo compare infatti una lunga lista di sensori, che permette di svolgere tutte le prove del caso. Per intenderci, abbiamo utilizzato proprio il menu CIT nella nostra guida relativa a come mettere alla prova il sensore di prossimità degli smartphone Xiaomi. Insomma, ora sapete come accedere a queste feature, integrate nel vostro dispositivo di fiducia.

Per il resto, sempre per quel che riguarda il noto brand, Xiaomi ha pubblicato su YouTube un approfondimento legato alla ricarica rapida.