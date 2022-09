Xiaomi come Apple: anche Civi 2 avrà il punch-hole 'a pillola' di iPhone 14 Pro

Negli scorsi giorni, è emerso che Xiaomi lancerà lo smartphone Civi 2 nel giro di qualche settimana sul mercato cinese. Oggi, però, arrivano ben due notizie piuttosto importanti relative allo smartphone: a quanto pare infatti, Xiaomi Civi 2 avrà un doppio punch-hole come quello di iPhone 14 Pro e sarà lanciato anche fuori dalla Cina.

Con delle immagini condivise da Xiaomi Cina nelle scorse ore e riportate dal portale GizmoChina, infatti, viene confermato che Xiaomi Civi 2 avrà un doppio punch-hole del tutto identico a quello di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Ovviamente lo smartphone non avrà alcun Face ID, ma vanterà ben due fotocamere separate per i selfie. Potete dare un'occhiata al punch-hole "a pillola" di Xiaomi nell'immagine in calce.

Se consideriamo che Xiaomi potrebbe portare la Dynamic Island su Android, non viene difficile pensare che proprio Civi 2 potrebbe essere lo smartphone di debutto per la funzione, arrivando così a ricalcare da vicino (forse troppo) due delle caratteristiche salienti dei nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max. Ad ogni modo, sappiamo che la doppia selfie-camera di Xiaomi Civi 2 sarà composta da due fotocamere da 32 MP con apertura f/2.0 e supporto per l'autofocus, insieme ad un flash quad-LED.

Sempre GizmoChina, poi, riporta che Xiaomi ha confermato la data d'uscita di Civi 2, che debutterà in Cina il 27 settembre. Il noto leaker polacco Kacper Skrzypek, da sempre legato al mondo Xiaomi, ha però aggiunto su Twitter che "quindi Xiaomi Civi 2 arriverà la prossima settimana. Potrebbe arrivare anche sui mercati globali, ovviamente come un device "diverso", sapete come fa Xiaomi. Ma è ancora tutto da decidere".

In altre parole, il nuovo selfie-phone di Xiaomi potrebbe debuttare anche in Europa sotto "falso nome", un po' come successo per il primo Civi, che è stato lanciato in Europa come Xiaomi 12 Lite. Questa volta, però, speriamo di non dover attendere quasi un anno per il lancio nel Vecchio Continente dello smartphone.