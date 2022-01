Xiaomi come Samsung: Mi MIX Fold 2 e Mi MIX Flip in arrivo nel 2022?

Dopo l'ingresso di Xiaomi nel mercato foldable con Mi MIX Fold, lanciato lo scorso anno, pare che Xiaomi Mi MIX Fold 2 arriverà nel 2022, almeno stando alle speculazioni degli analisti. Ad avvalorare questa tesi è oggi il leaker cinese Digital Chat Station, che ha pubblicato su Weibo diverse indiscrezioni relative al device.

I primi dettagli su Xiaomi Mi MIX Fold 2 sono emersi online già lo scorso mese, ma le informazioni di Digital Chat Station provengono da una fonte decisamente affidabile, soprattutto in campo di smartphone cinesi: il leaker ha infatti una lunga storia di previsioni azzeccate e di anticipazioni corrette, anche con largo margine di anticipo.

Il tipster ha rivelato che Xiaomi Mi MIX Fold 2 avrà un display LTPO da 8" con risoluzione di 2.5K. Le dimensioni dello schermo sarebbero dunque piuttosto generose, dal momento che da aperto lo smartphone pieghevole di Xiaomi dovrebbe avere una diagonale di poco inferiore a quella di un iPad Mini, che nel suo form factor attuale ha uno schermo da 8.3".

Sotto la scocca del device troveremo, secondo Digital Chat Station, un chipset Snapdragon 8 Gen 1, il quale dovrebbe essere il SoC che Xiaomi adotterà stabilmente per i propri smartphone del 2022. Il leaker cinese, comunque, non ha fornito indicazioni circa la data di uscita dello smartphone, ma si è limitato a stabilire che dovrebbe arrivare sicuramente dopo la presentazione della linea Redmi K50, il cui debutto cinese è programmato per il mese di febbraio.

Nelle scorse ore, poi, Digital Chat Station ha riportato in un leak tutte le uscite di Xiaomi del 2022, confermando che Xiaomi Mi MIX Fold 2 ha codename "Thunder" o "Zizhan". Accanto a questo device, Xiaomi dovrebbe lanciare un altro smartphone pieghevole nel 2022: si tratta del rumoreggiato Xiaomi MIX Flip, che dovrebbe avere un design clamshell, mentre per MIX Fold 2 ci aspettiamo un form factor a portafoglio.