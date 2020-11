Xiaomi, la community italiana a quota 300mila Mi Fan: ecco il regalo per i fan!

Novembre 2020 si chiude con un altro traguardo importante per Xiaomi in Italia, che non solo ha raggiunto la seconda posizione tra i top vendor per smartphone distribuiti nel Q3 2020, ma ha raggiunto quota 300mila Mi Fan nella community italiana.

Ad annunciare il traguardo ci ha pensato la stessa società cinese, in un comunicato in cui ha spiegato che la Mi Community sta continuando a crescere e sta diventando sempre più forte.

“Il rapporto vero e alla pari con i nostri Mi Fan è una delle caratteristiche che più ci contraddistinguono, nel panorama tech e non solo. Questo ennesimo traguardo raggiunto dalla Mi Community ha un significato preciso: il lavoro che investiamo nelle relazioni con le persone ci ripaga con un valore insostituibile, l’amicizia dei Fan e la certezza di viaggiare nella loro stessa direzione” ha spiegato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

Per ringraziare i propri fan, Xiaomi ha deciso che alle prime 300 persone che commenteranno il thread ufficiale sul forum riceveranno uno speciale coupon da spendere direttamente su Mi Store.