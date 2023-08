Xiaomi, via al concorso Xiaomi International Theme 2023

Xiaomi ha ufficialmente dato il via al concorso Xiaomi International Theme 2023. Per il secondo anno consecutivo, l’International Internet Business Departement ha organizzato il concorso che quest’anno è accompagnato dallo slogan “Global Expression, Local Inspirations” ed ha l’obiettivo di coinvolgere quanti più designer possibili.

L’obiettivo è generare temi che incorporino design e simboli e grafiche locali che saranno poi disponibili per gli utenti Xiaomi di tutto il mondo.

Contestualmente a tale annuncio, l’IIB di Xiaomi ha pubblicato una serie di video che mettono in mostra il talento dei designer che si celano dietro la funzione Themes. Tra questi c’è anche Manolo, un italiano che ha creato un tema in bianco e nero che è stato scaricato più di 20 milioni di volte.

Fino al 1 novembre coloro che sono interessati a partecipare al contest potranno presentare il proprio lavoro visitando il sito web dedicato sul portale di Xiaomi.

“La localizzazione dei contenuti è sempre stata uno dei nostri principi chiave nella strategia di espansione a livello globale. In IIB crediamo che l’approccio migliore per fornire servizi internet di alta qualità ai nostri utenti sia quello di avvicinarsi a loro, capirli e connettersi veramente. L'International Theme Competition è una campagna di branding fondamentale per l'attività internazionale di Xiaomi sull’online, che trasmette il nostro impegno nel creare una MIUI personalizzata e piacevole per tutti”, ha dichiarato Chan Liu, General Manager, International Internet Business Dept. di Xiaomi.

“Consideriamo i designer come i partner più preziosi per quanto riguarda la creazione di temi. È il loro contributo che rende la nostra app Themes una delle applicazioni MIUI più popolari per milioni di utenti. Incoraggiamo sempre più designer e fan di Xiaomi a partecipare a questo concorso. Il team ha reso il processo di progettazione più semplice che mai, introducendo strumenti di progettazione nuovi e facili da usare. Non importa da dove venite, che lingua parlate, che lavoro fate o se avete esperienza di design professionale, con passione e creatività avete la possibilità di diventare una star nel design dei temi”, ha dichiarato Charlie Cheng, Head of Core Applications, International Internet Business Dept. di Xiaomi.