Xiaomi conferma: Mi 11T e Mi 11T Pro riceveranno aggiornamenti per anni

I nuovi dispositivi di Xiaomi saranno lanciati ufficialmente il 15 settembre con un evento online, stando alle voci di corridoio. In attesa del lancio dei due prodotti, Xiaomi si è sbilanciata sulla longevità di Mi 11T e Mi 11T Pro, parlando del numero di aggiornamenti che è lecito aspettarsi in futuro per i due modelli.

Nel corso degli ultimi anni il tema del supporto dei telefoni Android da parte dei produttori è stato caldo, e molti di questi ne hanno promesso un'estensione. Xiaomi non si era ancora sbilanciata: oggi, con un comunicato stampa, l'azienda cinese ha confermato che i suoi nuovi dispositivi, il Mi 11T e il Mi 11T Pro, riceveranno tre aggiornamenti di Android e patch minori per la sicurezza per i prossimi quattro anni.

La notizia è sicuramente positiva per chi sta pensando di acquistare un nuovo telefono della casa di Pechino, ma non è rassicurante per chi già ne possiede uno: il produttore dice infatti che al momento nessun altro dispositivo di Xiaomi già sul mercato riceverà lo stesso trattamento. Secondo Albert Shan, Direttore del reparto prodotti e tecnologia, sarebbe infatti "molto difficile garantire aggiornamenti di sistema e patch sulla sicurezza per tutti i nostri dispositivi".

In attesa del lancio ufficiale di Mi 11T e Mi 11T Pro, Xiaomi non ha ancora divulgate le specifiche tecniche dei due smartphone: da quanto trapelato online, però, abbiamo già un'idea delle loro caratteristiche e del prezzo, e sappiamo che avranno uno schermo OLED con refresh rate a 120 Hz.