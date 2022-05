Xiaomi conferma la data di lancio in Cina per Mi Band 7: svelate le prime specifiche

A poche settimane dalla pubblicazioni degli ultimi rumor sulla presunta data di lancio di Xiaomi Mi Band 7, tramite Weibo il colosso cinese ha confermato che il braccialetto per il fitness di nuova generazione è davvero vicino.

Xiaomi infatti ha in programma un evento in Cina martedì prossimo, il 24 Maggio 2022, nel corso del quale dovrebbero vedere la luce anche i nuovi Redmi Note 11T ed una nuova versione di RedmiBook Pro basato sul processore AMD Ryzen 6000.

Secondo quanto spiegato da Xiaomi, il display di Mi Band 7 avrà un’area di visualizzazione più ampia del 25% rispetto al suo predecessore, il che vuol dire che il pannello misurerà 1,62 pollici di diametro rispetto agli 1,56 pollici dell’Mi Band 6. Le voci precedenti spiegavano che l’aumento della diagonale dello schermo corrisponderà anche con un incremento della risoluzione che dovrebbe essere di 192x490 pixel. A livello di tecnologia, invece, il Band 7 dovrebbe comunque mantenere il pannello AMOLED del suo predecessore.

Nel post su Weibo, Xiaomi ha anche aggiunto che Band 7 offrirà un’interfaccia utente più fluida ed un’esperienza migliore. In Cina (ma probabilmente anche in Europa ed Italia) arriveranno due versioni: una con NFC ed una senza. Nessuna indicazione, almeno al momento, sulla data di arrivo in Italia.