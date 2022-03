Xiaomi conferma data di lancio Xiaomi 12: occhi puntati al 15 marzo alle 13:00!

Finalmente c’è la data ufficiale di presentazione in Italia della gamma Xiaomi 12! Dopo poco più di due mesi dal lancio in Cina di Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X, anche gli utenti del Belpaese potranno accedere a tali smartphone tra qualche settimana: l’evento di lancio è infatti fissato al 15 marzo 2022.

Tra esattamente una settimana alle 13:00 ore italiane avrà luogo l’evento di presentazione della gamma di smartphone Xiaomi 12, visibile integralmente su Facebook, YouTube, Twitter o sito ufficiale Xiaomi. Lo slogan “Domina la scena”, evidenziato nel teaser di lancio da parte di Xiaomi Italia su Facebook, ci illustra chiaramente che ci troveremo dinanzi a un comparto fotocamera particolarmente potenziato per la prossima iterazione di dispositivi mobili targati Xiaomi.

Gli occhi sono puntati, in particolare, sullo Xiaomi 12 Ultra con presunta fotocamera Leica: il colosso tedesco dovrebbe infatti lanciare la collaborazione con Xiaomi in seguito alla separazione da Huawei, e ciò potrebbe convincere molti consumatori in Italia e anche nel resto del Vecchio Continente a passare dal loro rispettivo smartphone ai nuovi Xiaomi top di gamma. Dopotutto, molte persone gradiscono avere un comparto fotocamera performante sul proprio telefono.

Per quanto riguarda i prezzi degli smartphone che andranno a comporre la nuova serie ammiraglia, si parla di circa 800-900 Euro per lo Xiaomi 12, 1.000-1.200 Euro per lo Xiaomi 12 Pro e 600-700 Euro per lo Xiaomi 12X. Essendo comunque dati ancora non ufficiali, consigliamo di prenderli con le pinze e attendere martedì prossimo per sapere ogni dettaglio.