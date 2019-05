Xiaomi conferma il lancio di Mi 9T, la versione internazionale di Redmi K20

Il gigante cinese Xiaomi ha confermato tramite Twitter l'imminente lancio del nuovo Mi 9T, che era trapelato proprio sul web negli scorsi giorni. Sostanzialmente Mi 9T sarà una versione global della nuova gamma Redmi K20 Pro, di cui abbiamo avuto modo di parlare a lungo su queste pagine.

Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro saranno svelati in Russia, Polonia ed altri mercati, mentre almeno al momento su un eventuale lancio italiano non abbiamo alcuna indicazione.

Nella configurazione base, Redmi K20 e K20 Pro sfoggiano uno schermo privo di notch da 6,39 pollici con risoluzione di 1080x2340 pixel. Entrambi gli smartphone includono anche un sensore per le impronte digitali integrato nello schermo, mentre a livello fotografico sono accomunati da un sensore principale grandangolare da 48 megapixel Sony a cui si aggiunge un sensore super-wide da 13 megapixel ed un teleobiettivo ad 8 megapixel. Gli smartphone sfoggiano anche una batteria da 4.000 mAh.

Per quanto riguarda il processore, il Redmi K20 è equipaggiato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 730, mentre il K20 Pro dello Snapdragon 855, il SoC top di gamma di Qualcomm. E' questa l'unica differenza tra i due dispositivi, a parte la ricarica rapida da 27W per il modello Pro e la versione standard a 18W per il modello base. Sul K20 Pro la fotocamera da 48 megapixel è basata su un sensore Sony IMX 586, mentre la versione standard usa l'IMX 582.