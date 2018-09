Xiaomi conferma: pubblicità nelle impostazioni per tenere bassi i prezzi

C'è un prezzo che gli utenti sono costretti a pagare per portare a casa i dispositivi Xiaomi a prezzi bassi. Un utente Reddit infatti ha rivelato la propria delusione per la crescita delle pubblicità nel menù impostazioni del proprio dispositivo del produttore cinese.

La società, attraverso una dichiarazione rilasciata a The Verge ha confermato il tutto, chiarendo però che si tratta di una pratica applicata solo ai dispositivi basati su EMUI e non agli smartphone basati su Android One.

"La pubblicità è stata e continuerà ad essere parte integrante dei servizi internet di Xiaomi, nonchè una componente chiave del modello di business della società. Allo stesso tempo, sosteniamo l'esperienza degli utenti offrendo opzioni per disattivare gli annunci e feedback che ci possano consentire di migliorare l'approccio. Tramite le impostazioni è possibile scegliere dove e quando visualizzarli. La nostra filosofia è che gli annunci debbano essere discreti e gli utenti hanno la possibilità di riceverne quantità minori" si legge in una dichiarazione che, di fatto, conferma come ad oggi il modello utilizzato sia l'unico modo per tenere bassi i prezzi dei dispositivi.

Come sottolineato dagli stessi colleghi di The Verge, Xiaomi non è l'unica società ad aver utilizzato questa pratica: in passato anche Samsung ha fatto lo stesso con smartphone e tablet.

La buona notizia è rappresentata dal fatto che al momento i modelli europei dei dispositivi sono esclusi. Gli utenti americani però continuano a lamentare il fatto che anche disabilitando la pubblicità questa non scompare del tutto.