Xiaomi conferma Redmi Note 8: sarà più potente del predecessore

Dopo le indiscrezioni trapelate qualche giorno fa, Xiaomi ha ufficialmente confermato lo sviluppo della prossima generazione di smartphone della gamma Redmi Note. Lu Weibing, vicepresidente della società cinese e direttore generale di Redmi, ha affermato che il Redmi Note 8 sarà più potente rispetto al predecessore.

In precedenza lo stesso dirigente aveva affermato che Redmi sarebbe stato il primo marchio a lanciare uno smartphone con processore MediaTek Helio G90T. E' quindi probabile che il Redmi Note 8 sia basato proprio sul chipset in questione.

La compagnia inoltre sta lavorando su uno smartphone con fotocamera principale da 64 megapixel, e la stessa tecnologia potrebbe essere utilizzata anche nel nuovo dispositivo della linea Redmi Note.

Il MediaTek Helio G90T è la versione più potente dei SoC della G-Series di MediaTek in quanto dotato di otto core: 2 core Cortex-A76 con clock a 2,05 GHz e 6 core Cortex-A55 con clock a 2 GHz.

Al suo interno è presente un processore ARM Mali-G76 3EEMC4 con clock ad 800MHz, ed è in grado di supportare fino a 10GB di RAM e memoria UFS 2.1 ed eMMC 5.1. Al suo interno è integrato anche un modem Cat-12 LTE WorldMode ed un modulo Bluetooth 5.0. Il processore vanta anche funzionalità aggiuntive come la tecnologia HyperGaming, il supporto per i display con frequenza di aggiornamento a 90Hz e funzionalità dl'IA per la fotocamera.

Xiaomi ha in programma un evento per il 7 Agosto in Cina, legato alla lente fotografica da 64MP.