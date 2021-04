Xiaomi conferma il successo e mantiene il posto sul podio dei top vendor

Dopo aver celebrato la milionesima Mi Band 6 spedita a livello globale, per Xiaomi è giunto il momento di tirare le somme sui brillanti risultati della divisione smartphone, confermandosi sul podio dei migliori venditori per il terzo trimestre consecutivo.

Secondo l'ultimo rapporto stilato da Canalys e basato sui risultati del primo trimestre del 2021, oltre a confermare la sua posizione sul podio dei top vendor del settore smartphone, Xiaomi ha raggiunto una crescita del 67% su singolo trimestre, registrando al contempo la sua migliore performance con 49 milioni di unità distribuite.

Un giustificato entusiasmo anche nelle parole di Leonardo Lui, General Manager di Xiaomi Italia, che ha commentato così i risultati ottenuti: "Siamo davvero molto orgogliosi dei risultati raggiunti finora a livello globale e continueremo a lavorare con determinazione per contribuire al mantenimento di questa posizione, sempre puntando uno sguardo al gradino più alto. [...] L’innovazione per tutti non è

solo uno slogan, ma una vera e propria missione per Xiaomi, fa parte del nostro

DNA, lo hanno dimostrato ancora una volta gli ultimi prodotti presentati al mercato,

Mi 11 Ultra e Mi Mix Fold".

Complici del successo, senza ombra di dubbio, il lancio della famiglia Mi 11 e dell'ottimo Redmi Note 10 su scala globale. Di recente abbiamo avuto modo di provare lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, uno smartphone eccellente e dallo straordinario rapporto qualità prezzo. Per approfondire, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa.