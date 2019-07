Xiaomi diventa corriere: lanciato in Cina il servizio Mi Express

Xiaomi conferma le proprie ambizioni di diventare una società in grado di operare in più settori. Il colosso cinese, a qualche settimana di distanza dalla registrazione del marchio "Xiaomi Express", ha ufficialmente lanciato il servizio di consegna porta a porta Mi Express, che lo metterà in concorrenza con il colosso SF Express.

Al momento il servizio sembra essere disponibile solo in Cina, ma non è escluso che Xiaomi possa decidere di espanderlo anche altrove, sebbene al momento non siano arrivate indicazioni di questo tipo.

Come osservato da molti però, in termini di prezzi Mi Express sembra essere in netto svantaggio rispetto ad SF Express, che propone costi molto più bassi e promozioni che lo rendono la scelta numero uno degli utenti cinesi. Questo aspetto è senza dubbio una novità, considerando che Xiaomi è famosa per i costi concorrenziali dei propri prodotti e dispositivi. E' chiaro però che in questo settore la situazione è diversa e prima di poter diventare il corriere numero uno della Cina, obiettivo conclamato dai dirigenti, Xiaomi dovrà creare una rete in grado di raggiungere tutte le zone del paese.

Sarà interessante vedere che tipo di servizio ha intenzione di offrire l'azienda. Purtroppo però al momento non sono disponibili molte informazioni.