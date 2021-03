Xiaomi, cosa ha causato il ban negli USA? Un premio speciale dato al CEO

L’ex amministrazione statunitense guidata da Donald Trump ha inserito Xiaomi nella black list del ministero del commercio etichettando il brand cinese come “compagnia militare cinese comunista”, ma l’accusa vera e propria vedrebbe la sua origine in un semplice premio dato dalla Cina al CEO Lei Jun.

Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, infatti, un documento legale depositato presso il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti citerebbe come vero motivo dell’inserimento nella lista nera un premio dato al fondatore e CEO di Xiaomi per il suo servizio allo stato: Lei Jun, infatti, è stato uno dei 100 dirigenti in Cina a cui è stato assegnato un premio in quanto "Eccezionale costruttore del socialismo con caratteristiche cinesi" nel 2019.

Tale titolo ha iniziato ad apparire nella pagina della biografia del dirigente sul sito web aziendale di Xiaomi e nel rapporto annuale dell’azienda, suscitando qualche sospetto nella ex dirigenza statunitense in quanto il premio viene consegnato alle personalità del Dragone direttamente dal MIIT (Ministry of Industry and Information Technology), agenzia governativa che sovrintende alle politiche del Dragone in ambito tech e industriale, ovvero la “fusione civile-militare” del paese. Ergo, per l’amministrazione Trump ciò costituiva una prova sufficiente per inserire Xiaomi nella black list.

Da fine gennaio, però, Xiaomi Corporation ha presentato ricorso presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia contro l’inserimento nella lista, ergo le tensioni continuano a esserci anche con l’amministrazione Biden. Come si risolverà il tutto? Solamente il tempo ce lo dirà.

Anche Huawei, nel mentre, ha dichiarato di volere negoziare con gli Stati Uniti per rimuovere il ban nel rispetto dei migliori interessi del paese occidentale.