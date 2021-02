Xiaomi, crescita da urlo rende il brand il terzo al mondo nel mercato smartphone

Oggi Xiaomi ha svelato il nuovo smartphone ammiraglia Xiaomi Mi 11 5G, atteso in Italia per marzo, ma ha anche parlato del suo progresso sul mercato nel corso del 2020: lo scorso anno, infatti, la compagnia è riuscita nell’intento di raggiungere la Top 3 dei produttori di smartphone del mondo, trovando il gradino più basso del podio (per ora).

Secondo i dati Canalys, infatti, nel terzo trimestre del 2020 il brand ha registrato una crescita assolutamente da non sottovalutare, pari al 3.639% YoY, diventando allo stesso tempo il marchio numero 1 in ben dieci mercati e nella Top 3 in 36 mercati. A contribuire a questa rapida crescita è stata sicuramente la caduta di Huawei specialmente in Occidente: con i ban negli Stati Uniti e i provvedimenti presi da altri paesi anche nel Vecchio Continente, il brand di Shenzhen ha visto la sua quota di mercato scendere non di poco, dando così spazio ad altre società per fiorire.

Xiaomi, inoltre, sta investendo molto in tutto il mondo: tra il quarto trimestre del 2019 e il terzo trimestre del 2020 ha infatti speso circa 1,3 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, automatizzando per esempio i test della fotocamera e facendoli durare solamente un giorno dai 3-4 giorni prima richiesti. Questo progresso ha sicuramente visto i suoi frutti già con la gamma Xiaomi Mi 10 e, in futuro, il successo potrebbe essere ripetuto proprio dall’inedito Xiaomi Mi 11 5G.

Anche la divisione Redmi, grazie specialmente alla serie Redmi Note, ha registrato dati particolarmente interessanti in quanto ha spedito più di 200 milioni di unità in tutto il mondo, ovvero il doppio rispetto a ottobre 2019. Insomma, un successo su tutti i fronti.

Durante l’evento odierno il brand cinese ha rivelato anche il nuovo Xiaomi Mi TV Q1 da 75 pollici, modello di fascia alta con risoluzione 4K, refresh rate di 120Hz, sistema operativo Android TV 10 e prezzo pari a 999 Euro per le prime 24 ore anche in Italia, a partire dal 10 marzo 2021.