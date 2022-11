Xiaomi, il Cyber Monday continua: ecco 5 codici coupon fino al 30 novembre

La giornata del Cyber Monday 2022 è alle spalle, ma c'è chi ha deciso di prolungare il tempo per usufruire degli sconti. Tra le aziende che permettono ancora di approfittare delle iniziative promozionali c'è Xiaomi, che mette anche a disposizione diversi codici coupon.

Più precisamente, fino al 30 novembre 2022 sarà possibile usufruire di diversi codici coupon per ottenere sconti di vario tipo. Di seguito la lista relativa a 5 codici che potreste potenzialmente voler utilizzare sul sito Web ufficiale di Xiaomi.

I codici coupon disponibili per il Cyber Monday 2022 di Xiaomi (fino al 30 novembre 2022)

2022BF20 : 20 euro di sconto a fronte di almeno 300 euro spesi;

: 20 euro di sconto a fronte di almeno 300 euro spesi; CBWS1A : sconto di 80 euro su Xiaomi Watch S1 Active (da 169,99 euro a 89,99 euro);

: sconto di 80 euro su Xiaomi Watch S1 Active (da 169,99 euro a 89,99 euro); CBXB3TP : risparmio di 60 euro su Xiaomi Buds 3T Pro (da 139,99 euro a 79,99 euro);

: risparmio di 60 euro su Xiaomi Buds 3T Pro (da 139,99 euro a 79,99 euro); CMXSD : sconto di 40 euro su Xiaomi Smart Doorbell 3 Black (da 99,99 euro a 59,99 euro);

: sconto di 40 euro su Xiaomi Smart Doorbell 3 Black (da 99,99 euro a 59,99 euro); CBAP4: risparmio di 60 euro su Xiaomi Smart Air Purifier 4 White (da 239,99 euro a 179,99 euro).

Insomma, fino al 30 novembre 2022 sarà possibile usufruire di diversi codici coupon. Non ci sono però tuttavia solamente questi ultimi, in quanto sono state avviate diverse altre offerte per l'occasione. Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al portale ufficiale di Xiaomi.

In ogni caso, nonostante il momento di Black Friday e Cyber Monday sia giunto al termine, gli sconti non sono di certo terminati, considerando anche l'arrivo del periodo natalizio. Potreste dunque voler restare aggiornati in merito alle promozioni, magari in vista dei regali di Natale, mediante il canale Telegram delle offerte.