Xiaomi Days, ultime ore di sconti fino al 35% su smartphone e altro

Gli smartphone di Xiaomi non sono in sconto solamente da Unieuro in questi giorni. Infatti, ci ha pensato lo stesso produttore a lanciare diverse iniziative promozionali relative ai suoi prodotti. Gli sconti arrivano fino al 35%.

In particolare, come potete vedere sul portale ufficiale di Xiaomi, l'iniziativa "Xiaomi Days" mette in offerta parecchi prodotti, dagli smartphone alle videocamere di sicurezza. A proposito di queste ultime, Mi Home Security Camera 360 1080p viene proposta a 29,99 euro (al posto di 44,99 euro, risparmio di 15 euro). Mi Home Security Camera 1080p si può invece portare a casa a 24,99 euro (in precedenza costava 34,99 euro, quindi lo sconto è di 10 euro).

Per quel che riguarda, invece, gli smartphone, viene messa in evidenza l'offerta relativa a POCO F3 5G da 6/128GB (flash sale che terminerà domani 26 giugno 2021). Questo modello viene venduto a 329,90 euro, al posto dei 369,90 euro precedenti (risparmio di 40 euro). Tra le altre promozioni, troviamo quelle relative a Xiaomi Mi 11 Lite da 6/64GB e Redmi Note 10 Pro da 8/128GB. Il primo viene proposto a 249,90 euro (in precedenza costava 329,90 euro, sconto di 80 euro), mentre il secondo costa 299,90 euro (al posto di 349,90 euro, risparmio di 50 euro). Da notare inoltre lo sconto legato alla smartband Xiaomi Mi Band 5, che viene venduta a 29,99 euro (prima 39,99 euro, risparmio di 10 euro).

Ovviamente quelle citate sono solamente una selezione delle promozioni disponibili. In ogni caso, si tratta essenzialmente delle ultime ore per poter usufruire delle offerte. Infatti, l'iniziativa "Xiaomi Days" terminerà il 27 giugno 2021.

Per il resto, a partire dalla prossima mezzanotte prenderà il via anche l'iniziativa "Flash Sale", che durerà fino al 27 giugno 2021. Tra le offerte disponibili tramite la pagina ufficiale, troviamo lo sconto relativo allo smartphone Redmi Note 9 da 3/64GB. Quest'ultimo viene venduto a 99,90 euro (al posto di 199,90 euro, risparmio di 100 euro). Insomma, l'iniziativa "Flash Sale" va anche oltre il 35% di sconto citato in precedenza.