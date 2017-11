Xiaomi debutta su Amazon in Spagna, arrivo anche in Italia?

Xiaomi debutta ufficialmente su. Dopo la rimozione di qualche settimana fa, infatti, i dispositivi della società cinese possono acquistati direttamente dal catalogo spagnolo del gigante degli e-commerce.

Al momento ancora non è noto se i cellulari e tablet saranno disponibili anche sulla controparte italiana, di cui si era già vociferato nelle scorse settimane, ma il fatto che siano acquistabili da un paese vicino come il nostro fa ben sperare.

Chiaramente ciò comporta tempi di spedizione più lunghi, e la possibilità di non poter usufruire dell’abbonamento Prime sottoscritto in Italia: si dovranno, infatti, pagare spese di spedizione di 6-7 Euro a seconda del prodotto, ma è interessante notare che la garanzia è europea e quindi non comporta alcuna modifica alle condizioni.

Al momento del debutto sono presenti su Amazon.Es lo Xiaomi Mi A1, Mi MIX 2, Mi 6, Redmi Note 4 da 32 e 64 gigabyte, il Redmi 4A White e Black ed il Redmi 4X Black e Gold. I tempi di spedizione sono di 6-7 giorni lavorativi.