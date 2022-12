Xiaomi: debutta il primo mini PC del marchio, Intel 12a Gen e design molto compatto

Le precedenti indiscrezioni relative al lancio di PC firmati Xiaomi a quanto pare erano corrette: la società cinese ha svelato il suo primo mini PC, estremamente compatto, dalle specifiche tecniche piuttosto interessanti e dal prezzo competitivo - almeno in Cina. Scopriamolo nel dettaglio.

Il mini PC di casa Xiaomi si presenta anzitutto con un peso ridotto a 437 grammi e dimensioni pari a 11,2 x 11,2 x 3,8 cm; insomma, è incredibilmente leggero e compatto, complice la realizzazione della scocca in lega di alluminio. Sotto di essa si trova il processore Intel Core i5-1240P di dodicesima generazione, capace di arrivare a 4,4 GHz di frequenza Turbo grazie ai quattro core ad alte prestazioni, mentre gli 8 core efficienti si fermano a 3,3 GHz. Presenta poi la GPU integrata Intel Iris Xe.

Ad accompagnare questo chip sono 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz e 512 GB di memoria in formato SSD. Lato connettività figurano due porte HDMI 2.1, due Thunderbolt 4, una Ethernet a 2,5 Gigabit, tre USB 3.0 Gen 2 e una USB 2.0, e un jack da 3,5 millimetri anteriore. Il consumo complessivo dichiarato dall’azienda è di 100W, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.

Questo mini PC al momento della scrittura della notizia è confermato esclusivamente per il mercato cinese e viene venduto a circa 379,93 euro al cambio attuale per la versione Barebone, oppure 502 euro per il modello completo con sistema operativo. Non è chiaro se Xiaomi introdurrà questo dispositivo anche in Occidente, ma sarebbe certamente un’aggiunta gradita al già ricco portfolio del marchio.

A quest’ultimo proposito, ieri la società ha lanciato in Cina Xiaomi 13 e 13 Pro.