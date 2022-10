Xiaomi, debutta Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series: la linea di aspirapolvere a secco

In aggiunta al nuovo Xiaomi Robot Vacuum X10+, Xiaomi ha presentato anche la Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series, la prima linea di aspirapolvere a secco ed umido del brand.

La linea è composta da due modelli: Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum e Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum, entrambi in grado di aspirare, lavare e lucidare. Dotati di un sistema smart di rilevamento dello sporco, sono in grado di regolare automaticamente la potenza in base alla quantità di polvere.

Il modello Xiaomi Trueclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum presenta anche una modalità ad alta temperatura a 75 gradi Celsius, e può anche autopulirsi, riempirsi d’acqua e asciugarsi automaticamente grazie alla base di stazione intelligente. Xiaomi TrueClean W10 Pro Wert Dry Vacuum, invece è dotato di una spazzola a rullo ed è progettato per coprire spazi più ampi, in particolare sotto la maggior parte dei mobili.

Xiaomi Truclean W10 Ultra e W10 Pro Wet Dry Vacuum saranno disponibili su mi.com e presso Xiaomi Store Italia a partire dal 10 ottobre, rispettivamente al prezzo di 799,9 euro e 599,9 euro.

Nel corso dell’evento, Xiaomi ha anche presentato la nuova Xiaomi 12T Series, di cui abbiamo parlato nella notizia dedicata a cui vi rimandiamo.