Xiaomi diffonde lista dispositivi senza supporto ufficiale, da smartphone a smartband

Oltre al leak di 5 smartphone Xiaomi in arrivo sul mercato, abbiamo anche altre notizie sempre riguardanti la stessa società cinese, ma ufficiali e non frutto di indiscrezioni: si tratta della lista di dispositivi Xiaomi senza supporto ufficiale, classificati tra i prodotti nella categoria “End of Life”. Vediamo assieme quali sono.

La lista è stata diffusa dalla stessa Xiaomi e riguarda una moltitudine di device, sia giunti in Italia che presenti in altre parti del mondo. Una delle immagini di riferimento la trovate in calce alla notizia e riguarda soprattutto i prodotti della serie Mi: troviamo smartphone storici come i primi Xiaomi Mi, fino al modello Xiaomi Mi 9 SE e passando per i Xiaomi Mi Note, ma anche per Xiaomi Mi MIX 3 e i tablet Xiaomi Mi Pad dalla prima iterazione alla quarta serie. Ci sono, dunque, anche wearable come Xiaomi Mi Band (fino al Mi Band 4) e Xiaomi Mi Watch.

Sul fronte Redmi troviamo dunque quasi tutti gli smartphone fino al Redmi 6A (un'eccezione è il Redmi 3C ancora venduto in Italia e considerato tra gli entry-level di riferimento) e passando per i Redmi Note che, giusto con questi nuovi annunci, vedono l’aggiunta dei Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro.

Tutto ciò cosa significa per questi dispositivi? Molto semplicemente, vale a dire che non riceveranno più alcun aggiornamento, inclusi gli aggiornamenti della sicurezza e dell'interfaccia MIUI e, soprattutto, gli aggiornamenti della piattaforma Android. Di conseguenza, viene consigliato l’acquisto di nuovi dispositivi per ragioni di sicurezza e privacy.

