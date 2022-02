Xiaomi: un dubbio render svela Xiaomi 12 Mini, in arrivo nel 2022 inoltrato?

Mentre si avvicina il lancio globale di Xiaomi 12 e 12 Pro, diversi leak e rumor circondano i dispositivi che andranno a completare la serie di smartphone flagship di Xiaomi. In particolare, all'appello dovrebbero ancora mancare Xiaomi 12 Ultra, 12 Lite e 12 Lite Zoom: a quanto pare, però, a questi bisognerebbe aggiungere anche Xiaomi 12 Mini.

L'account Twitter Shadow_Leak, infatti, ha pubblicato un render di Xiaomi 12 Mini, che andrebbe a chiudere verso il basso la linea Xiaomi 12, proponendo una proposta budget e dalle dimensioni ridotte. Alcuni utenti hanno contestato l'autenticità del render, perciò vi invitiamo a prendere le informazioni riportate dal leaker con le pinze.

Il telefono presenta un sistema-triple camera simile a quello di Xiaomi 12, benché il design dell'alloggiamento della fotocamera e del flash sia leggermente diverso e l'obiettivo principale sia posto in fondo, e non cima all'alloggiamento. Al momento, tuttavia, Shadow_Leak non si è espresso circa le specifiche tecniche della fotocamera di Xiaomi 12 Mini, perciò possiamo solo ipotizzare che esse saranno simili a quelle di Xiaomi 12.

L'altra novità di Xiaomi 12 Mini è lo schermo di dimensioni ridotte rispetto agli altri smartphone della linea flagship del produttore cinese: al momento, il display più piccolo in circolazione è quello di Xiaomi 12 e 12X, con una diagonale di 6,28". Secondo Shadow_Leak, invece, Xiaomi 12 Mini dovrebbe ricevere un trattamento "alla iPhone 12 Mini", ovvero una riduzione dello schermo al di sotto dei 6" di diagonale a parità di specifiche tecniche con il resto della linea di smartphone.

Shadow_Leak ha anche riportato che il render rappresenta il design definitivo di Xiaomi 12 Mini, che è stato recentemente approvato dall'azienda di Pechino. Ciò lascia dunque pensare che il device sia in uno stato piuttosto avanzato della produzione, e che potrebbe uscire sul mercato nella seconda metà del 2022. Intanto, probabilmente Xiaomi 12 Ultra cambierà nome, e diventerà Xiaomi Mi Mix 5 Pro.