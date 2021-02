Xiaomi, quanto dura uno smartphone dell'azienda cinese?

Al giorno d'oggi risulta più difficile che mai stimare il ciclo di vita di uno smartphone quando lo si acquista. La tecnologia si muove infatti a ritmi particolarmente veloci e spesso non è chiaro quanto durerà il supporto software di un determinato dispositivo, specialmente in campo Android.

Sappiamo che molte persone sono restie a cambiare il proprio smartphone, ma è evidente che non tutti i dispositivi vengono supportati allo stesso modo dai produttori. Si sta cercando ormai da tempo di cambiare la situazione lato software, ma per il momento i frutti si stanno vedendo solamente parzialmente. Non sono in pochi coloro che si chiedono dunque, ad esempio, quanto dura uno smartphone Xiaomi.

Ribadiamo che non è per nulla semplice stimare il ciclo di vita di uno smartphone e che ogni modello fa storia a sé, come insegna la questione Xiaomi Mi A3, ma la stessa azienda cinese ha fornito dei dati interessanti in merito. Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmochina, gli utenti che hanno comprato Xiaomi Mi 6 nel 2017 sono stati tra quelli più propensi all'acquisto di Xiaomi Mi 10, il predecessore dello Xiaomi Mi 11 che verrà annunciato domani 8 febbraio 2021 per l'Italia.

Considerando che Mi 10 è stato lanciato nel 2020 e prendendo alla lettera l'informazione condivisa dalla società cinese, gli utenti hanno tenuto il loro Mi 6 per circa tre anni, "saltando" le serie Mi 8 e Mi 9. D'altronde, tre anni è un periodo di tempo che torna spesso in campo smartphone: basti pensare al fatto che Samsung offre aggiornamenti per tre anni per alcuni dispositivi. Inoltre, anche Google in genere si impegna ad aggiornare i suoi Pixel per lo stesso periodo di tempo.

Per il resto, restando in casa Xiaomi, ricordiamo che recentemente è stata avviata la fase di test della MIUI 12.5. Inoltre, la società cinese sta continuando ad aggiornare i suoi smartphone, ad esempio Redmi Note 9S.