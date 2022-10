Xiaomi, c'è la Halloween Week 2022: sconti da paura e omaggi

Mentre gli appassionati del mondo dei dispositivi mobili tengono d'occhio i rumor su Xiaomi 13, il popolare brand ha deciso di lanciare un'iniziativa promozionale che si contestualizza bene in questo fine ottobre 2022. Infatti, è stata avviata la Halloween Week di Xiaomi.

Come ben potete immaginare, si fa riferimento a un'iniziativa che rimarrà attiva fino alla giornata del 31 ottobre 2022, mettendo a disposizione parecchie offerte relative a smartphone, tablet, smartwatch e diversi altri dispositivi Xiaomi. Di mezzo ci sono inoltre degli omaggi legati alla spesa che viene effettuata.

Più precisamente, gli ordini superiori a 700 euro consentono di ottenere in abbinata gli auricolari Redmi Buds 3 Pro (valore di 69,99 euro), mentre una spesa da oltre 1.500 euro consente di portarsi a casa un robot aspirapolvere Mi Robot Vacuum-Mop P (valore di 399,99 euro). Gli ordini che superano i 2.500 euro permettono invece di ottenere il proiettore Mi Smart Projector 2 (valore di 599,99 euro).

Potreste insomma voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Xiaomi in questo periodo, ma in questa sede effettuiamo qualche esempio anche per quel che concerne le offerte legate ai singoli prodotti. A tal proposito, il tablet Redmi Pad da 3/64GB viene ora venduto, fino al 26 ottobre 2022, a 279,90 euro (anziché 299,90 euro). Lo smartphone Redmi 10C da 3/64GB viene invece adesso proposto a 149,90 euro (al posto di 179,90 euro).