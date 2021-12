Xiaomi, c'è la No IVA Week: fino al 40% di sconto su smartphone, TV e altro

Non c'è solamente lo Speciale Xiaomi di Unieuro a proporre i prodotti del noto brand in offerta. Infatti, la stessa azienda ha deciso di avviare un'iniziativa promozionale definita No IVA Week. Quest'ultima offre sconti fino al 40% su smartphone, TV e altro.

Più precisamente, fino al 10 dicembre 2021 il portale ufficiale di Xiaomi si riempie di offerte legate a svariate tipologie di prodotti. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione intrigante, anche in vista dei regali di Natale (dato che ormai ci stiamo avvicinando sempre di più alla giornata dell'arrivo di Babbo Natale).

In questo contesto, l'offerta messa maggiormente in evidenza sul sito Web della nota società è quella relativa allo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE, che nella sua variante da 6/128GB viene venduto a 327,79 euro anziché 399,90 euro. Non manca inoltre uno sconto anche sul modello da 8/128GB, proposto in questo caso a 368,77 euro (in precedenza il costo era pari a 449,90 euro). Tra l'altro, aggiungendo 9,90 euro è possibile portarsi a casa in abbinata la smartband Xiaomi Mi Smart Band 5.

Passando invece alle offerte legate ai televisori Xiaomi, troviamo Mi TV P1 32 a 213,03 euro anziché 279,90 euro, nonché Mi TV P1 55 a 516,31 euro al posto di 649,90 euro. In ogni caso, ovviamente quelli citati sono solamente alcuni esempi di promozioni legate all'iniziativa, che come ben potete immaginare include anche diversi altri prodotti.