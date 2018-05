Xiaomi: ecco come seguire la diretta streaming dell'arrivo in Italia (Milano)

Xiaomi approderà ufficialmente in Italia nella giornata di oggi, con un evento di presentazione che si terrà presso il SuperStudio Più in via Tortona a Milano. Chi vi scrive sarà presente all'evento assieme agli altri colleghi della stampa e alle 160 fortunate persone selezionate dalla società cinese.

Se non siete tra queste, non disperate: Xiaomi ha previsto una diretta streaming dedicata all'evento su YouTube e su Facebook. Potete anche vederla tramite il player qui sopra. Tutti sintonizzati alle ore 17:00 di oggi!

Vi ricordiamo che, in realtà, la location del primo Mi Store è già trapelata online qualche giorno fa. Si tratta del centro commerciale Il Centro di Arese. L'inaugurazione del negozio è prevista per il 26 maggio. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di registrarvi tramite questo link.

Non mancheremo sicuramente di fornirvi un resoconto dettagliato dell'evento di presentazione su queste pagine e molto probabilmente troverete delle foto in merito sulla pagina Facebook di Everyeye Tech e sul profilo Instagram di Andrea Zanettin.

Stando a quanto emerso in precedenza, sembra che la società cinese porterà sul suolo nostrano oltre 200 prodotti, che probabilmente saranno tutti disponibili nel negozio. Tra questi, troviamo smartphone, zaini, accessori, dispositivi iOT, hoverboard e molto altro. Insomma, ormai possiamo dare il benvenuto a Xiaomi in Italia.