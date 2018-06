Xiaomi: ecco le presunte foto del nuovo Mi Store di Novate Milanese

Vi abbiamo già descritto, nella giornata di ieri, la volontà di Xiaomi di aprire un nuovo Mi Store in Italia, dopo quello di Arese. Ebbene, nel corso delle ultime ore sono emersi parecchi dettagli in merito e tutto fa pensare che quest'ultimo si trovi a Novate Milanese.

Andiamo con ordine: tutto è iniziato quando l'account Instagram ufficiale @mistoreitalia ha pubblicato un post, successivamente rimosso, dove si poteva leggere: "Ti aspettiamo il 30 giugno all'inaugurazione del nuovo MI STORE nel centro commerciale Metropoli a Novate Milanese in via Amoretti 1. Per l'occasione troverai Mi Electric Scooter ad un prezzo speciale".

Insomma, Xiaomi sembra aver svelato in anticipo, probabilmente per errore, la location del secondo Mi Store italiano. Neanche a dirlo, gli attivissimi fan dell'azienda cinese sono corsi sul posto per vedere dove sorgerà questo nuovo negozio, con il sito Xiaomisti che ha pubblicato le prime loro foto, che potete vedere qui sotto.

Stando alla fonte, il negozio è situato nella galleria principale del centro commerciale, di fronte all'IperCoop. Nonostante l'evento di inaugurazione sia fissato per il prossimo 30 giugno, i lavori sembrano essere ancora in una fase iniziale, ma d'altronde anche il primo Mi Store ha richiesto un breve lasso di tempo per essere completato.

Per ulteriori informazioni riguardanti l'arrivo in Italia di Xiaomi, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento.