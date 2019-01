Xiaomi: ecco il prototipo dello smartphone pieghevole

Ormai sembra quanto mai chiaro che il trend del 2019 per gli smartphone sia rappresentato dagli schermi pieghevoli: oltre a Samsung, anche altre società sembrano essere pronte a svelare i nuovi cellulari con schermi pieghevoli. Quest'oggi è il turno di Xiaomi, che ha mostrato un prototipo del dispositivo.

In un video pubblicato sul social network cinese Weibo, il presidente della compagnia Lin Bin viene ritratto mentre mostra un prototipo di smartphone pieghevole. Come si può vedere tramite il video presente nel player, il dispositivo somiglia ad un tablet rettangolare che, piegandosi in due punti, si trasforma in uno smartphone classico quadrato.

Ovviamente si tratta di un prototipo, ma Bin nel video suggerisce che gli ingegneri hanno risolto tutti i problemi di progettazione sia a livello hardware che software. Va da se che il dispositivo potrebbe includere un nuovo tipo di interfaccia grafica, ottimizzata appositamente per adattarsi meglio al nuovo form factor.

Sulla presentazione ufficiale, purtroppo, ancora non sono disponibili informazioni. Xiaomi però sarà presente al Mobile World Congress del prossimo mese e non sono escluse sorprese a riguardo, magari la compagnia potrebbe portare il prototipo a Barcellona per mostrarlo agli utenti.

Bin non sembra nemmeno aver deciso il nome ed è indeciso tra Xiaomi Dual Flex e Xiaomi MIX Flex.