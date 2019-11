Xiaomi Electric Bed ufficiale: il letto adesso si controlla con i comandi vocali!

Dopo il water smart (no, non stiamo scherzando), Xiaomi ha annunciato un nuovo prodotto che esula dal suo classico target di riferimento. Infatti, l'azienda cinese ha svelato Electric Bed, un letto "intelligente" che si controlla con i comandi vocali.

Stando anche a quanto riportato da Gizmochina e come potete vedere nel video accessibile tramite il player presente qui sopra, Xiaomi ha collaborato con Chengdu Fun Sleep Technology per realizzare un letto che sia anche ecologico. Il materiale similpelle utilizzato è capace di resistere a 20.000 frizioni e anche il telaio in fibra di vetro e lega d'acciaio è ad alta resistenza (pensate che può resistere fino a 1 tonnellata).

In ogni caso, per gli appassionati di tecnologia la caratteristica interessante è sicuramente la possibilità di utilizzare l'assistente vocale Xiao Ai per gestire l'inclinazione del materasso. Infatti, ci sono due motori che possono essere controllati attraverso 5 preset, ma non manca anche la possibilità di impostare l'inclinazione manualmente. Al momento in cui scriviamo, Xiaomi Electric Bed è un prodotto pensato esclusivamente per il mercato cinese e la campagna di crowdfunding, che partirà il 3 dicembre 2019, non sembra essere accessibile dall'Europa.

Il prezzo di partenza di Xiaomi Electric Bed è fissato a 1999 yuan (circa 258 euro).